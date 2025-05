PUBG MOBILE x Attack on Titan: A Quebrada Vai Virar Campo de Batalha! A quebrada tá em festa! PUBG MOBILE chegou pesadão com a collab mais insana do ano: Attack on Titan invadiu o game com tudo! Até o... Game Hall|Do R7 30/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h56 ) twitter

A quebrada tá em festa! PUBG MOBILE chegou pesadão com a collab mais insana do ano: Attack on Titan invadiu o game com tudo! Até o dia 6 de julho, o bagulho tá doido com skins lendárias, transformações de Titã e aquele corre maroto no Prize Path e nos Lucky Spins.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa collab épica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

