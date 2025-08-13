PUBG vai dar adeus ao PS4 e Xbox One em novembro Se liga, tropinha do battle royale: a Krafton soltou a bomba que muita gente já esperava, mas ninguém queria ouvir — o PUBG: Battlegrounds... Game Hall|Do R7 13/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PUBG voltou Game Hall

Se liga, tropinha do battle royale: a Krafton soltou a bomba que muita gente já esperava, mas ninguém queria ouvir — o PUBG: Battlegrounds vai encerrar o suporte pro PlayStation 4 e Xbox One no dia 13 de novembro de 2025. A partir dessa data, se você quiser continuar soltando bala e pegando chicken dinner, vai ter que estar no PlayStation 5 ou Xbox Series X|S.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes dessa mudança! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Ninja Gaiden 4 promete 15 a 20 horas de pancadaria, e muito choro no modo Master Ninja

Crimson Desert adiado: mais tempo pra sonhar com esse mundo aberto incrível

inZOI chega no PS5 no início de 2026