Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Nitro

PUBG vai dar adeus ao PS4 e Xbox One em novembro

Se liga, tropinha do battle royale: a Krafton soltou a bomba que muita gente já esperava, mas ninguém queria ouvir — o PUBG: Battlegrounds...

Game Hall

Game Hall|Do R7

PUBG voltou Game Hall

Se liga, tropinha do battle royale: a Krafton soltou a bomba que muita gente já esperava, mas ninguém queria ouvir — o PUBG: Battlegrounds vai encerrar o suporte pro PlayStation 4 e Xbox One no dia 13 de novembro de 2025. A partir dessa data, se você quiser continuar soltando bala e pegando chicken dinner, vai ter que estar no PlayStation 5 ou Xbox Series X|S.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes dessa mudança! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.