PUBG vai dar adeus ao PS4 e Xbox One em novembro
Se liga, tropinha do battle royale: a Krafton soltou a bomba que muita gente já esperava, mas ninguém queria ouvir — o PUBG: Battlegrounds vai encerrar o suporte pro PlayStation 4 e Xbox One no dia 13 de novembro de 2025. A partir dessa data, se você quiser continuar soltando bala e pegando chicken dinner, vai ter que estar no PlayStation 5 ou Xbox Series X|S.
Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes dessa mudança! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
