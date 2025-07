PUBG voltou “com tudo” em 2025 e preparamos 10 dicas para você começar Esse texto está sendo lançado em 2025, mas parece que voltamos a 2017 e falamos isso na melhor das intenções. Isso porque o PlayerUnknown... Game Hall|Do R7 23/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PUBG voltou Game Hall

Esse texto está sendo lançado em 2025, mas parece que voltamos a 2017 e falamos isso na melhor das intenções. Isso porque o PlayerUnknown´s Battlegrounds, o famoso PUBG, voltou “com tudo” e está fazendo um baita barulho no cenário gamer mais uma vez, voltando com força, atualizações certeiras e uma comunidade bem engajada.

Não perca a chance de se atualizar sobre o retorno triunfante do PUBG e conferir as dicas essenciais para começar sua jornada no jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Supermassive Games demite 36 e adia Directive 8020: o terror agora é na vida real

Terminator 2D: No Fate é adiado para 31 de outubro

Marvel Tokon: Fighting Souls será jogável na EVO 2025 com seis personagens