Puyo Puyo Tetris 2S cai direto no Nintendo Switch 2 com combos, caos e modo novo A SEGA não sabe brincar e lançou o que pode ser descrito como um surto coletivo em forma de quebra-cabeça colorido: Puyo Puyo Tetris... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h36 ) twitter

Game Hall

A SEGA não sabe brincar e lançou o que pode ser descrito como um surto coletivo em forma de quebra-cabeça colorido: Puyo Puyo Tetris 2S chegou com tudo no Nintendo Switch 2 e eu já tô com os dedos tremendo e o coração piscando igual Tetrimino pronto pra linha tripla!

Não perca a chance de saber mais sobre essa explosão de diversão e caos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

