Quando o FBI vira tester de Zelda: o fim glorioso do Nsw2u e a cruzada sagrada da Nintendo

Então é oficial, manos e manas do asfalto digital: o FBI agora é publisher de conteúdo exclusivo da Nintendo. E não, não é piada. Depois de tirar o sono de gente que só queria rodar Metroid Dread no PC com filtro CRT e save state, o governo dos Estados Unidos – em parceria com o FIOD (que eu só conhecia por nome de chefão de dungeon) – deu game over no Nsw2u, um dos sites mais famosos da galáxia pirata de jogos de Switch. Sim, aquele mesmo que parecia a Steam, mas com 100% de desconto e 200% de risco.

Para entender todos os detalhes dessa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

