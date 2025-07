Quando o Siuuu encontra o Shoryuken: Fatal Fury faz história com Ken e CR7 em South Town Ken Masters: O Diplomata da Porrada Transdimensional! Você acorda, abre o olho, liga o console… e descobre que Ken Masters, o golden... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 23h17 ) twitter

Game Hall

Ken Masters: O Diplomata da Porrada Transdimensional! Você acorda, abre o olho, liga o console… e descobre que Ken Masters, o golden retriever humano da Capcom, resolveu sair na mão em Fatal Fury: City of the Wolves. Porque claro, quando você tá cansado de apanhar do Blanka, o próximo passo lógico é encarar o Geese Howard tomando banho de terno no telhado de um prédio.

