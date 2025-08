Quer ficar menos ansioso? Jogue Stardew Valley!

Game Hall |Do R7

Um estudo de dezembro de 2024 feito pela Nothern (via Insider Gaming) concluiu que Stardew Valley está no topo da lista de jogos que mais reduzem ansiedade! O simulador de fazendinha criado por ConcernedApe venceu nomes de peso como Animal Crossing: New Horizons e A Short Hike, cravando um “índice de aconchego” de 9,4/10. Isso não é pouca coisa não, amigo leitor!

