Ragnarök Online LATAM abre criação de personagens Tem coisa mais bonita do que dar nome a uma nova história? Pode parecer exagero, mas se você já criou um personagem em Ragnarök Online... Game Hall|Do R7 19/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h24 )

Tem coisa mais bonita do que dar nome a uma nova história? Pode parecer exagero, mas se você já criou um personagem em Ragnarök Online e ficou mais de 40 minutos escolhendo o corte de cabelo e o nome perfeito, você entende. Criar um personagem é mais do que montar um bonequinho digital — é como abrir um caderno novo, com cheirinho de início, e escrever “Era uma vez” com as mãos tremendo de ansiedade.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura e como garantir seu lugar no mundo de Midgard! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

