Ragnarok Online Latam está com pré-registro aberto; conheça o jogo clássico dos MMORPGs! O clássico Ragnarok Online está de volta — e agora com uma versão totalmente localizada para a América Latina, incluindo suporte em... Game Hall|Do R7 30/04/2025 - 00h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 00h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O clássico Ragnarok Online está de volta — e agora com uma versão totalmente localizada para a América Latina, incluindo suporte em três idiomas (português, espanhol e inglês) e adaptações culturais feitas especialmente para o público da região. O lançamento acontece no dia 28 de maio, mas o pré-registro já está aberto na página oficial do game, oferecendo recompensas exclusivas para os jogadores que se registrarem antecipadamente.

Não perca a chance de se aventurar neste clássico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Synergy: o city builder alienígena onde até planta tem mais dignidade que NPC de AAA moderno

Bob Burnquist vai invadir a gamescom latam 2025 com Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

OUTLIVE 25: o RTS brasileiro que cheira à naftalina (e à glória) tá de volta