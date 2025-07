Ragnarok Online LATAM ganha cavernas mágicas com gelo, vampiros e muito loot! ✨ Atualização adiciona instâncias Ilusão do Gelo e Ilusão do Vampiro, novos NPCs, cartas brilhantes e equipamentos poderosíssimos!...

Game Hall|Do R7 26/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share