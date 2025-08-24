Ragnarök Online LATAM + Kung Fu Panda: a collab que mistura nostalgia e pancadaria Ai, meu coraçãozinho de jogadora que ficou plantada em Payon vendendo poções nos anos 2000 não aguenta quando Ragnarök Online LATAM... Game Hall|Do R7 23/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 23/08/2025 - 23h17 ) twitter

Game Hall

Ai, meu coraçãozinho de jogadora que ficou plantada em Payon vendendo poções nos anos 2000 não aguenta quando Ragnarök Online LATAM aparece com uma novidade dessas. Eu ainda lembro de logar no meu PC de lan house, aquela internet discada que caía bem na hora de matar um Poring dourado, e agora de repente eu vejo a notícia: Po, Shifu e Zhen do Kung Fu Panda estão em Midgard. Eu juro que por alguns segundos achei que tinha dormido em cima do teclado e sonhado que o anime virou realidade — mas não, é oficial, é collab e já tá rolando até o dia 16 de setembro.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia e conferir todos os detalhes dessa collab incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

