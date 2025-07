Ragnarök Online LATAM recebe Insurgente e Festival da Pipoca Pega a cenoura, veste a capa de herói e bora estourar pipocas no reino dos magos e monstros! A Magali ‘Pixel’ Susana chegou chegando... Game Hall|Do R7 03/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h17 ) twitter

Pega a cenoura, veste a capa de herói e bora estourar pipocas no reino dos magos e monstros! A Magali ‘Pixel’ Susana chegou chegando em Comodo com o update mais estonteante de julho do Ragnarök Online LATAM. Temos classe nova, festival com mais luz que árvore de Natal e instâncias dignas de maratona gamer. Segura esse panturrilho de hype!

Para mais detalhes sobre as novidades e eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

