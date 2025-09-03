Ragnarok Online LATAM recebe os fofíssimos Doram em setembro Miaaaau, segura o coração porque agora é oficial: os Doram, os gatinhos mais fofos de Midgard, chegaram no Ragnarok Online LATAM! Eu... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 23h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h17 ) twitter

Game Hall

Miaaaau, segura o coração porque agora é oficial: os Doram, os gatinhos mais fofos de Midgard, chegaram no Ragnarok Online LATAM! Eu juro que quando li isso, senti como se alguém tivesse jogado Agilidade Aumentada direto na minha alma.

Não perca a chance de saber mais sobre essa atualização incrível e como os Doram estão transformando o jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

