Ragnarok V: Returns estreia globalmente em agosto com estilo 3D de anime! Ai meu coraçãozinho nostálgico tá batendo mais forte que MVP em fúria! Se você já chorou no Prontera Chuchu, já se perdeu em Payon... Game Hall|Do R7 27/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 16h57 )

Ai meu coraçãozinho nostálgico tá batendo mais forte que MVP em fúria! Se você já chorou no Prontera Chuchu, já se perdeu em Payon atrás da tábua certa pra fazer poção ou correu da Eddga como se não houvesse amanhã… prepara o coração: Ragnarok V: Returns vem aí com um lançamento global no dia 7 de agosto de 2025 às 10h (GMT-5)! E dessa vez não é só um updatezinho não, tá? É o RETORNO EM 3D COMPLETÃO, num visual fofo e cheio de brilho estilo anime, no seu celularzinho amado!

