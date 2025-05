Raidou Remastered: O Mistério da Nostalgia, da Espada e dos Demônios com Charme em novas imagens Gente, olha. Eu vou tentar manter a compostura aqui. Vou tentar, tá? Mas assim… A ATLUS não sabe brincar. Ela me joga no colo um dos... Game Hall|Do R7 09/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Gente, olha. Eu vou tentar manter a compostura aqui. Vou tentar, tá? Mas assim… A ATLUS não sabe brincar. Ela me joga no colo um dos meus personagens favoritos da história dos jogos japoneses com uma remasterização de Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army e acha que eu vou reagir com educação? Que nada! Eu já tava usando o meu chaveiro do Jack Frost em formato de Gouto desde o anúncio do teaser. Agora, com as novas screenshots, info dos cenários, detalhes da história e a revelação do Demonic Designations, eu tô no chão em posição fetal escutando a opening do Devil Summoner no repeat.

Não perca a chance de saber mais sobre essa remasterização incrível e todos os detalhes que a ATLUS preparou! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Shelby invade o PUBG MOBILE com carros clássicos tunados pro caos

Análise | Bahamut and the Waqwaq Tree: entre serpentes, baleias e os mistérios da alma

Starship Troopers: Extermination recebe atualização 1.4