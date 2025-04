RAIDOU Remastered: Quando um detetive invoca demônios com óculos estilosos e muito drama de yakuza Olha, sinceramente… acordei e do nada veio a ATLUS, com esse pacote de informações novo de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless... Game Hall|Do R7 15/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Olha, sinceramente… acordei e do nada veio a ATLUS, com esse pacote de informações novo de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, e me dá um tapa emocional cheio de nostalgia com gráficos atualizados, drama político com demônios, e mecânicas de jogo que me deixaram tão empolgada que eu considerei tatuar “Sword Alchemy” no pulso.

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Fadinha no grau: Rayssa Leal é confirmada em Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 e chega dropando manobra

Jogamos | Drone Perspective — Quando “comandar um drone” vira sinônimo de microgerenciar o caos com interface dos anos 90

Nova versão de Ragnarok Online para a América Latina chega com foco na comunidade e sistema justo