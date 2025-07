Rainbow Six Mobile chega na América Latina com Agente BR no topo E aí tropinha do rush tático, do celular fervendo e do 4G estourando no Wi-Fi do vizinho! A quebrada gamer agora tem motivo de sobra... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí tropinha do rush tático, do celular fervendo e do 4G estourando no Wi-Fi do vizinho! A quebrada gamer agora tem motivo de sobra pra comemorar: o brabíssimo Rainbow Six Mobile finalmente chegou na América Latina — e com o nosso Capitão representando o Brasil, daquele jeitão que a gente gosta, com muita flecha explosiva e moral elevada no lobby!

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes desse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

King demite galera pra ser substituída pela IA que ELES mesmos criaram

Nintendo esconde devkit do Switch 2 como se fosse segredo milenar de Hyrule

Playdead vai remover Limbo e Inside do GOG porque briga de tiozão dá mais audiência que final de Copa