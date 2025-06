Raissa Legal e Tony Hawk juntos na pista: demo de Pro Skater 3 + 4 já tá no grind! Se liga, skatista de sofá e fã das manobra de dedo no controle — chegou a hora de calçar o tênis Vans imaginário, ajustar o boné pra... Game Hall|Do R7 18/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h16 ) twitter

Game Hall

Se liga, skatista de sofá e fã das manobra de dedo no controle — chegou a hora de calçar o tênis Vans imaginário, ajustar o boné pra trás e cair no grind! A demo de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 já tá na pista, e o bagulho tá irado demais, principalmente porque a nossa braba das Olimpíadas, Rayssa Leal — a famosa Fadinha — tá como personagem jogável, junto com o próprio Tony Hawk. É tipo jogar com o Pelé e a Marta do skate, tá ligado?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

