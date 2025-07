Ready or Not vende mais de 1 milhão nos consoles em 4 dias Jogo tático, difícil, tenso e sem firula conquista os consoles mais rápido que recruta afobado toma tiro na primeira porta! Tá achando... Game Hall|Do R7 22/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h57 ) twitter

Game Hall

Jogo tático, difícil, tenso e sem firula conquista os consoles mais rápido que recruta afobado toma tiro na primeira porta! Tá achando que FPS tático é coisa de nicho? Então segura essa informação com colete balístico: Ready or Not, aquele shooter tenso estilo SWAT Simulator, vendeu mais de 1 MILHÃO de cópias só nos consoles em menos de 4 dias.

Para saber mais sobre esse sucesso meteórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

