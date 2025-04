RELOAD chega com formato insano e estreia o Siege X no Rio E aí, operadores e doentes por clutch de última rodada? Se prepara porque o cenário competitivo de Rainbow Six Siege vai virar do avesso... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h26 ) twitter

E aí, operadores e doentes por clutch de última rodada? Se prepara porque o cenário competitivo de Rainbow Six Siege vai virar do avesso em 2025, com a estreia do RELOAD, o primeiro torneio do novíssimo Siege X, e um dos formatos mais cabulosos que você já viu.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse torneio insano! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

