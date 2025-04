RELOAD chega no Rio de Janeiro com R$ 2,8 milhão na bala e promete ser o novo clássico do Rainbow Six E aí, tropa da mira afiada e do clutch suado, segura esse respawn aí porque o RELOAD tá vindo com tudo, estreando a temporada 2025... Game Hall|Do R7 28/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h20 ) twitter

E aí, tropa da mira afiada e do clutch suado, segura esse respawn aí porque o RELOAD tá vindo com tudo, estreando a temporada 2025 do Rainbow Six Siege, e o bagulho vai ser no BR, na nossa quebrada, mais precisamente no Rio de Janeiro! É tiro, tática e muito grito na arquibancada, fi!

Não perca a chance de saber tudo sobre esse campeonato insano, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

