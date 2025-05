RELOAD estreia neste sábado e transforma Rainbow Six em jogo de carta, bala e nervoso no Rio de Janeiro E aí, tropa do pixel preciso e da tática de VOD revisado na madruga, segura essa porque o R6 entrou em 2025 descendo de paraquedas... Game Hall|Do R7 08/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí, tropa do pixel preciso e da tática de VOD revisado na madruga, segura essa porque o R6 entrou em 2025 descendo de paraquedas na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, com direito a torcida gritando, ingresso quase esgotado, skin exclusiva, modo novo, e card game misturado com FPS. Pode isso, Arnaldo?

Não perca a chance de saber tudo sobre esse torneio inovador! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Spirit of the North 2 chegou e você vai chorar ouvindo flauta nórdica no fundo

Yakuza 0: Director’s Cut revela elenco de dubladores em inglês

PlayStation anuncia novo estúdio: teamLFG junta veteranos da indústria