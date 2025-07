Remake de Dragon Quest VII pode chegar em 2026 e fãs já estão em transe 🧙‍♂️ Por Kazin Mage, o arquimago das análises de RPGs eternos! Ó, ventos do destino que sopram dos confins do continente de Estard,... Game Hall|Do R7 15/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Por Kazin Mage, o arquimago das análises de RPGs eternos! Ó, ventos do destino que sopram dos confins do continente de Estard, escutem o chamado dos antigos! Eis que os ecos de Dragon Quest VII ressoam novamente pelos corredores da Square Enix, trazendo rumores de um novo remake que pode aterrissar sobre nós no início de 2026 — caso nenhum slime mutante atravesse o caminho do desenvolvimento, claro.

Para saber mais sobre esse aguardado remake e o que os fãs podem esperar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Novo Patente da Sony sugere PS6 com Retrocompatibilidade de Verdade

Need for Speed estaciona na geladeira da EA e perde o freio do hype

Forza Horizon 5 vende 2 milhões no PS5