“Rematch” da Sloclap chega dia 19 de junho com 5×5 no estilo arcade e sem VAR pra estragar a resenha Salve quebrada! Já imaginou aquele estúdio que te fez suar sangue com Sifu, o bagulho de sair na porrada com sabedoria e estilo, agora... Game Hall|Do R7 10/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salve quebrada! Já imaginou aquele estúdio que te fez suar sangue com Sifu, o bagulho de sair na porrada com sabedoria e estilo, agora te jogando numa quadra digital pra meter gol e desrespeitar geral com firula? Então segura essa: Rematch, o novo corre da Sloclap, vai chegar no dia 19 de junho pra PC, PS5 e Xbox Series X|S com um futebolzão estilo arcade que é mais louco que final de pelada valendo refri gelado.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse novo jogo que promete agitar a cena! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

SaGa Emerald Beyond e Vampire Survivors se misturam em uma collab MARAVILHOSA

Razer PC Remote Play: Agora você pode levar o seu PC gamer pra passear

Ragnarök Online LATAM ganha data de lançamento, beta aberto e até orquestra ao vivo!