Remedy atualiza progresso de Control 2 e dos remakes de Max Payne 1 e 2 Olha só quem resolveu abrir a boca e dar um gostinho do que vem por aí: a Remedy Entertainment, aquele estúdio que basicamente vive... Game Hall|Do R7 12/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Olha só quem resolveu abrir a boca e dar um gostinho do que vem por aí: a Remedy Entertainment, aquele estúdio que basicamente vive de transformar nossas madrugadas em sessões de jogatina regadas a café e surtos de “só mais uma missão”. E dessa vez eles vieram com atualização dupla: Control 2 e os remakes de Max Payne 1 e 2 estão vivíssimos e progredindo — mesmo que ainda longe de ver a luz do dia.

Para mais detalhes sobre essas novidades empolgantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Abyssus – No meu tempo, multiplayer bom era no sofá e com cabo tripa de gato

Gamescom Latam BIG Festival 2026 abre inscrições e

Mortal Kombat 1 ultrapassa 6,2 milhões de cópias vendidas