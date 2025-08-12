Logo R7.com
Remedy atualiza progresso de Control 2 e dos remakes de Max Payne 1 e 2

Olha só quem resolveu abrir a boca e dar um gostinho do que vem por aí: a Remedy Entertainment, aquele estúdio que basicamente vive...

Olha só quem resolveu abrir a boca e dar um gostinho do que vem por aí: a Remedy Entertainment, aquele estúdio que basicamente vive de transformar nossas madrugadas em sessões de jogatina regadas a café e surtos de “só mais uma missão”. E dessa vez eles vieram com atualização dupla: Control 2 e os remakes de Max Payne 1 e 2 estão vivíssimos e progredindo — mesmo que ainda longe de ver a luz do dia.

Para mais detalhes sobre essas novidades empolgantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

