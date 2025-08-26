Logo R7.com
Replaced é adiado novamente e agora chega só em 2026

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

O tão aguardado Replaced, aquele jogo retrô-futurista de ação e plataforma com visual cyberpunk que já vinha chamando a atenção desde os trailers iniciais, foi adiado mais uma vez. Agora, a Thunderful Games e a Sad Cat Studios confirmaram que o título só deve chegar no 2º trimestre de 2026, disponível para PC e Xbox Series X|S.

Para mais detalhes sobre esse adiamento e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

