Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Resident Evil Requiem, Ghost of Yotei e outros jogos vão tentar roubar a cena na abertura da gamescom 2025

Gamescom 2025: aquele momento do ano em que Geoff Keighley aparece, engomado como se fosse o Willy Wonka dos trailers, e despeja em...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Gamescom 2025: aquele momento do ano em que Geoff Keighley aparece, engomado como se fosse o Willy Wonka dos trailers, e despeja em duas horas mais promessas do que político em época de eleição.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e surpresas que a gamescom 2025 trará! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.