Resident Evil Requiem pode chegar no PS4 e Switch 2
Novo título da Capcom está confirmado só pra PC, PS5 e Xbox Series, mas rumores apontam que o PS4 e o Switch 2 podem acabar recebendo...
Novo título da Capcom está confirmado só pra PC, PS5 e Xbox Series, mas rumores apontam que o PS4 e o Switch 2 podem acabar recebendo sua fatia da carninha podre. Resident Evil… essa franquia que já foi puro terror psicológico, depois virou filme de ação do Michael Bay, e agora tá tentando equilibrar os dois mundos enquanto a Capcom faz malabarismo com remakes, spin-offs e novos títulos. O próximo prato do buffet é o tal do Resident Evil Requiem, previsto pra fevereiro de 2026, e que até agora só foi anunciado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series.
Para saber mais sobre essa possível chegada do Resident Evil Requiem ao PS4 e Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
