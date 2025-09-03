Resident Evil Requiem pode chegar no PS4 e Switch 2 Novo título da Capcom está confirmado só pra PC, PS5 e Xbox Series, mas rumores apontam que o PS4 e o Switch 2 podem acabar recebendo... Game Hall|Do R7 03/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h38 ) twitter

Game Hall

Novo título da Capcom está confirmado só pra PC, PS5 e Xbox Series, mas rumores apontam que o PS4 e o Switch 2 podem acabar recebendo sua fatia da carninha podre. Resident Evil… essa franquia que já foi puro terror psicológico, depois virou filme de ação do Michael Bay, e agora tá tentando equilibrar os dois mundos enquanto a Capcom faz malabarismo com remakes, spin-offs e novos títulos. O próximo prato do buffet é o tal do Resident Evil Requiem, previsto pra fevereiro de 2026, e que até agora só foi anunciado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series.

Para saber mais sobre essa possível chegada do Resident Evil Requiem ao PS4 e Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

