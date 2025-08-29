Resident Evil Requiem terá modo em terceira pessoa para jogadores menos corajosos Ai, meu coraçãozinho fã de terror até tremeu com essa notícia, gente! Resident Evil Requiem, o próximo capítulo da saga mais arrepiante... Game Hall|Do R7 29/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h38 ) twitter

Ai, meu coraçãozinho fã de terror até tremeu com essa notícia, gente! Resident Evil Requiem, o próximo capítulo da saga mais arrepiante da Capcom, vai trazer um modo em terceira pessoa pra quem… cof cof… não aguenta o tranco do medinho em primeira pessoa. Sim, é oficial: agora dá pra jogar se escondendo um pouquinho atrás do ombro do protagonista, sem sentir que o monstro tá respirando no seu cangote.

