Resident Evil Requiem terá modo em terceira pessoa para jogadores menos corajosos
Ai, meu coraçãozinho fã de terror até tremeu com essa notícia, gente! Resident Evil Requiem, o próximo capítulo da saga mais arrepiante da Capcom, vai trazer um modo em terceira pessoa pra quem… cof cof… não aguenta o tranco do medinho em primeira pessoa. Sim, é oficial: agora dá pra jogar se escondendo um pouquinho atrás do ombro do protagonista, sem sentir que o monstro tá respirando no seu cangote.
Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível!
