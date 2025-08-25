Resident Evil Village: final explicado e teorias Resident Evil Village acaba de forma bem aberta, deixando uma porção de pontas soltas para serem exploradas em futuros títulos. Além... Game Hall|Do R7 25/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h39 ) twitter

Resident Evil Village acaba de forma bem aberta, deixando uma porção de pontas soltas para serem exploradas em futuros títulos. Além disso, boa parte das conexões com os jogos anteriores foram feitas via documentos que podem ser encontrados no jogo, o que não ajuda a entender completamente o que rolou após subirem os créditos. Calma que a gente te ajuda, destrinchamos o final do jogo e vamos te explicar mais sobre o que aconteceu e o que pode rolar nos próximos jogos. Obviamente há spoilers de montão sobre o Resident Evil Village aqui, leia por sua conta e risco.

Não perca a chance de entender todos os detalhes e teorias sobre o final de Resident Evil Village, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

