RETROCON 2025 vai explodir seu Atari interior! E, acredite, Yuzo Koshiro vem pilotar esse kart! Se você, assim como eu, ainda leva no coração o cheiro de cartucho, o barulho dos sprites correndo na tela e os teclados plugados no... Game Hall|Do R7 03/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Se você, assim como eu, ainda leva no coração o cheiro de cartucho, o barulho dos sprites correndo na tela e os teclados plugados no MSX, prepare seu joystick: RETROCON 2025, o maior evento de videogames retrô do Brasil, vai trazer ninguém menos que Yuzo Koshiro! Sim, o guri que compôs trilhas marotas como Streets of Rage, The Revenge of Shinobi, Shenmue e ActRaiser—e que finalmente pisará em solo brasileiro entre os dias 25 e 27 de julho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Não perca a chance de reviver a nostalgia e conferir todos os detalhes desse evento imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

DLSS 4 com Multi‑Frame Generation da NVIDIA coloca Mecha BREAK e Diablo IV imponentemente no topo

Terríveis Contos do Oeste chegou no RDR Online

Wukong chega em Black Desert Online com tudo: soco místico, bastão mágico e drip de verão