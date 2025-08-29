RGG Summit 2025 acontece em setembro e promete novidades de Like a Dragon e Virtua Fighter
A Sega e o Ryu Ga Gotoku Studio confirmaram oficialmente a realização do RGG Summit 2025, evento digital que se tornou a principal vitrine para novidades sobre os próximos projetos da equipe responsável pelas séries Like a Dragon (antiga Yakuza) e outras franquias icônicas da Sega.
Não perca as novidades emocionantes que o RGG Summit 2025 trará! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
