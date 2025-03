Riot Games e B3 se unem para ensinar gamers a não gastar todo o salário em skin! É isso mesmo, tropinha! Se você achava que economia e games não tinham nada a ver, a Riot Games e a B3 (sim, a bolsa de valores do... Game Hall|Do R7 13/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h47 ) twitter

É isso mesmo, tropinha! Se você achava que economia e games não tinham nada a ver, a Riot Games e a B3 (sim, a bolsa de valores do Brasil) estão aqui pra provar que você tava errado! A nova parceria vai trazer educação financeira pro Circuito Desafiante, campeonato de League of Legends que rola no Tier 2 do competitivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra como essa parceria pode mudar a forma como você lida com seu dinheiro!

