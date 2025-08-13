Logo R7.com
Roblox e BIS juntos? Prepare o coraçãozinho e o inventário, porque vem doçura e diversão aí

Se você é como eu e acha que a vida fica mais feliz quando a gente junta jogos e chocolate, segura essa novidade: a marca BIS, aquele wafer crocante que a gente sempre promete comer “só mais um” e falha lindamente, acabou de invadir o universo de Roblox com uma experiência imersiva, divertida e totalmente brasileirinha.

