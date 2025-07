Roblox lança plataforma de licenciamento pra criadores brilharem MUITO 🎀✨ AAAAAA meu coraçãozinho pixelado não tava preparado pra esse momento de empoderamento nerd-empresarial! Roblox agora também é empreendedor... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

AAAAAA meu coraçãozinho pixelado não tava preparado pra esse momento de empoderamento nerd-empresarial! Roblox agora também é empreendedor visionário de terno brilhante e óculos com skin de unicórnio! Gente… GENTE! Respira, toma um chá de camomila com glitter e senta aqui comigo, porque o Roblox simplesmente abriu a caixa mágica das propriedades intelectuais licenciadas. Não, não é uma fanfic de dev com sono. É real e oficial!

Para saber mais sobre essa revolução no mundo dos jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Blade & Soul Heroes será lançado em setembro para PC e Mobile

Microsoft CANCELA MMORPG da ZeniMax pra botar todas as fichas em Fallout 5

Sistema de Moradias de World of Warcraft será testável na gamescom 2025