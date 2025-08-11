Rod Fergusson larga a Blizzard e deixa Diablo sem seu comandante
Atenção, guerreiros de Santuário, porque o caos bateu na porta: Rod Fergusson, o cara que segurava as rédeas da franquia Diablo desde...
Atenção, guerreiros de Santuário, porque o caos bateu na porta: Rod Fergusson, o cara que segurava as rédeas da franquia Diablo desde 2020, acabou de dizer “valeu, falou” e largar a Blizzard. E não foi numa cinemática épica com o Deckard Cain chorando no fundo — foi no X (Twitter, pra quem ainda não aceitou o rebranding ridículo) com um textinho meloso dizendo que é hora de seguir em frente “de espada em punho”.
Atenção, guerreiros de Santuário, porque o caos bateu na porta: Rod Fergusson, o cara que segurava as rédeas da franquia Diablo desde 2020, acabou de dizer “valeu, falou” e largar a Blizzard. E não foi numa cinemática épica com o Deckard Cain chorando no fundo — foi no X (Twitter, pra quem ainda não aceitou o rebranding ridículo) com um textinho meloso dizendo que é hora de seguir em frente “de espada em punho”.
Para entender todas as implicações dessa mudança e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para entender todas as implicações dessa mudança e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: