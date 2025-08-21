ROG Xbox Ally será lançado em outubro com recursos de compatibilidade avançados
A Asus e a Microsoft confirmaram oficialmente que os computadores portáteis ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X chegam ao mercado no dia 16 de outubro de 2025. O lançamento será global, abrangendo mais de 30 regiões já na estreia, incluindo Estados Unidos, Canadá, México e Reino Unido. Infelizmente, o Brasil não está incluso na lista inicial, mas a Microsoft garantiu que o portátil será lançado por aqui em uma fase posterior.
