ROG Xbox Ally será lançado em outubro com recursos de compatibilidade avançados A Asus e a Microsoft confirmaram oficialmente que os computadores portáteis ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X chegam ao mercado no dia... Game Hall|Do R7 21/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h38 )

Game Hall

A Asus e a Microsoft confirmaram oficialmente que os computadores portáteis ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X chegam ao mercado no dia 16 de outubro de 2025. O lançamento será global, abrangendo mais de 30 regiões já na estreia, incluindo Estados Unidos, Canadá, México e Reino Unido. Infelizmente, o Brasil não está incluso na lista inicial, mas a Microsoft garantiu que o portátil será lançado por aqui em uma fase posterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades sobre o ROG Xbox Ally!

