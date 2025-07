Romero Games ainda respira (por aparelhos) e procura nova alma caridosa para financiar seu projeto cancelado E a novela dos estúdios pós-aquisição segue firme e forte. Romero Games, estúdio do lendário John Romero (sim, o pai do Doom, aquele... Game Hall|Do R7 08/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h58 ) twitter

Game Hall

E a novela dos estúdios pós-aquisição segue firme e forte. Romero Games, estúdio do lendário John Romero (sim, o pai do Doom, aquele mesmo que definiu o FPS e depois decidiu brincar de máfia com Empire of Sin), veio a público negar que está fechando as portas. Mas também deixou claro que está num momento… digamos… delicado.

Para saber mais sobre a situação do estúdio e o futuro do projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

