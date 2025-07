Ronald Acuña Jr. invade Call of Duty: Mobile com um taco de respeito Agora é oficial: se você não desbloquear o La Bestia, você nunca vai bater um home run no lobby do COD Mobile Respira fundo, meu caro... Game Hall|Do R7 13/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 10h57 ) twitter

Game Hall

Agora é oficial: se você não desbloquear o La Bestia, você nunca vai bater um home run no lobby do COD Mobile. Respira fundo, meu caro soldado mobile, porque Ronald Acuña Jr., o terror das bolas curvas da MLB, agora também é o terror dos lobbys de Call of Duty: Mobile. É isso mesmo que você leu: o homem que rebate homeruns com a naturalidade de quem manda mensagem no grupo da família, agora tá lançando mais uma pancada — só que no formato de taco de beisebol para matar inimigo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa collab incrível!

