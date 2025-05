Ronaldinho Gaúcho vira embaixador de Rematch, o FIFA COM PORRADA dos criadores de SIFU E aí, boleiragem gamer! Sabe aquele jogo que mistura futebol com pancadaria estilosa, drible com dash e golaço com combo aéreo? Rematch... Game Hall|Do R7 27/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h56 ) twitter

Game Hall

E aí, boleiragem gamer! Sabe aquele jogo que mistura futebol com pancadaria estilosa, drible com dash e golaço com combo aéreo? Rematch, o novo projeto da galera da Sloclap (sim, os mesmos malucos que fizeram Sifu, onde cê apanhava mais que time rebaixado), tá vindo aí com direito a beta aberto nesta terça, 28 de maio, e com ninguém menos que ele, o mito, o bruxo, o mago dos gramados: RONALDINHO GAÚCHO!

