Round 6 invade o Free Fire no role mais insano do ano

E aí, tropa que sobrevive com loot azul e fé em Deus! O bagulho ficou maluco de vez! No maior estilo “quem piscar morre”, a Garena meteu o louco e anunciou um crossover doideira total com Round 6 (ou Squid Game, pros íntimos do streaming). É isso mesmo que tu leu, mano: aquele corre insano dos coreanos que jogavam bolinha de gude como se a vida dependesse disso — agora vai rolar dentro do Free Fire, com tudo que tem direito: roupa, acessório, fala icônica e, claro, aquele estilo sádico e estiloso que só quem curte jogo de eliminação cabuloso conhece.

Não perca a chance de saber mais sobre essa fusão insana!

