Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Routine, terror espacial retrô, chega em 2025 no PC, Xbox e Game Pass

Routine: o terror retrofuturista que chega no fim de 2025 para PC e Xbox. Jogo de ficção científica aterrorizante estará disponível...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Routine: o terror retrofuturista que chega no fim de 2025 para PC e Xbox. Jogo de ficção científica aterrorizante estará disponível no Game Pass no lançamento.

Não perca a chance de saber mais sobre este jogo que promete arrepiar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.