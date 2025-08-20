Routine, terror espacial retrô, chega em 2025 no PC, Xbox e Game Pass Routine: o terror retrofuturista que chega no fim de 2025 para PC e Xbox. Jogo de ficção científica aterrorizante estará disponível... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h39 ) twitter

Routine: o terror retrofuturista que chega no fim de 2025 para PC e Xbox. Jogo de ficção científica aterrorizante estará disponível no Game Pass no lançamento.

