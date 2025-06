Ruffy and the Riverside: Um coletatudo com alma de Crayola e gameplay de PowerPoint Então tá, imagina a seguinte cena: você tá no seu PC com uma RTX 4090, 64 GB de RAM e uma cadeira gamer que custou o mesmo que um Fiat... Game Hall|Do R7 25/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h17 ) twitter

Então tá, imagina a seguinte cena: você tá no seu PC com uma RTX 4090, 64 GB de RAM e uma cadeira gamer que custou o mesmo que um Fiat Uno usado, e decide jogar um… jogo que parece desenhado por uma criança com um estojo da Faber-Castell com 3 cores faltando. Parabéns. Você acaba de instalar Ruffy and the Riverside. Esse é o tipo de jogo que grita “anos 90” com tanta força que eu quase fui buscar meu tamagotchi na gaveta. E, sinceramente? Ele até tenta, coitado. A arte? Linda. O estilo? Charmoso. O resto? Ah, meu bem… segura que lá vem bomba.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

