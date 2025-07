Rumor indica superatualização do PS5 Pro para 2026 PS5 Pro vai virar super console ou só mais uma versão com sobrenome? E então, nobres guerreiros do botão quadrado — a Sony aparentemente... Game Hall|Do R7 06/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 13h36 ) twitter

PS5 Pro vai virar super console ou só mais uma versão com sobrenome? E então, nobres guerreiros do botão quadrado — a Sony aparentemente está preparando mais uma metamorfose do PS5 Pro, aquele console que nasceu com nome de herói de anime e preço de relíquia de museu. Um novo rumor do youtuber Detective Seeds (sim, esse é o nome, não um jogo indie procedural) sugere que em 2026 o console vai receber uma “super atualização” no seu sistema de IA gráfica PSSR — que, até onde sabíamos, já era pra ser o ápice da tecnologia… só que não.

Para saber mais sobre essa superatualização e o futuro do PS5 Pro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

