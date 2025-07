Rumores de remake de Final Fantasy IX ganham força Final Fantasy IX e a Eterna Lenda do Remake Invisível 🧙‍♂️ Por Kazin Mage, entusiasta de Chocobos, rumores e timelines alternativas... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h39 ) twitter

Final Fantasy IX e a Eterna Lenda do Remake Invisível Por Kazin Mage, entusiasta de Chocobos, rumores e timelines alternativas! Final Fantasy IX é aquela joia medieval que surgiu em meio ao caos sci-fi de sua linhagem, o filho sensato no meio dos irmãos góticos e steampunk. E agora, neste ciclo lunar de 25 anos, a Square Enix resolveu invocar um vídeo comemorativo, junto com arte nova, mercadorias brilhantes e um site que brilha como cristal de invocação. A comunidade, naturalmente, entrou em combustão espontânea: “É o remake! É real! Zidane vem aí com RTX ON e rabada 4K!”

