SaGa Emerald Beyond e Vampire Survivors se misturam em uma collab MARAVILHOSA Juro por tudo quanto é pixel que eu não esperava isso. A Square Enix e a poncle (sim, o povo de Vampire Survivors, aquele jogo viciante... Game Hall|Do R7 10/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juro por tudo quanto é pixel que eu não esperava isso. A Square Enix e a poncle (sim, o povo de Vampire Survivors, aquele jogo viciante que te engole 6 horas sem nem você perceber) soltaram hoje uma bomba de glitter verde radioativo: a colaboração entre SaGa Emerald Beyond e Vampire Survivors já tá no ar com o nome de “Emerald Diorama”, e é GRATUITA. Isso mesmo, tipo amizade verdadeira.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa colaboração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

“Rematch” da Sloclap chega dia 19 de junho com 5×5 no estilo arcade e sem VAR pra estragar a resenha

Razer PC Remote Play: Agora você pode levar o seu PC gamer pra passear

Ragnarök Online LATAM ganha data de lançamento, beta aberto e até orquestra ao vivo!