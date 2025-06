Sagat, C. Viper, Alex e Ingrid estão chegando em Street Fighter 6 E aí, lutadores de pad e gladiadores de boteco virtual! A Capcom não para de esquentar esse tatame chamado Street Fighter 6 e chegou... Game Hall|Do R7 07/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h16 ) twitter

Game Hall

E aí, lutadores de pad e gladiadores de boteco virtual! A Capcom não para de esquentar esse tatame chamado Street Fighter 6 e chegou no Summer Game Fest 2025 igual carro de som na rua: barulhenta, nostálgica e cheia de promessa. O Ano 3 do jogo vai trazer quatro personagens cabulosos que marcaram presença forte na franquia e tão vindo com sede de porrada, vingança e, claro, highlight no TikTok: Sagat, C. Viper, Alex e Ingrid.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

