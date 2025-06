Secrets of the Atlas: a nova era de Path of Exile está chegando, e é divinamente caótica Cavaleiros de Kaom, cultistas de Sarn, exilados de Oriath — reúnam-se! No dia 13 de junho, o Atlas será reescrito, e o véu da realidade... Game Hall|Do R7 06/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h58 ) twitter

Cavaleiros de Kaom, cultistas de Sarn, exilados de Oriath — reúnam-se! No dia 13 de junho, o Atlas será reescrito, e o véu da realidade será rasgado como um pergaminho mal selado. A nova expansão de Path of Exile, chamada Secrets of the Atlas, não é apenas mais uma atualização: é um ritual de transformação, um renascimento do endgame, uma sinfonia de caos e revelações!

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa nova era em Path of Exile, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

