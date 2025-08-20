Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Sekiro: No Defeat – O lobo virou anime e eu já tô uivando de emoção

Gente… respira comigo: SEKIRO VIROU ANIME! 😭✨ E não é qualquer anime, é Sekiro: No Defeat, anunciado com toda pompa na gamescom Opening...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Gente… respira comigo: SEKIRO VIROU ANIME! E não é qualquer anime, é Sekiro: No Defeat, anunciado com toda pompa na gamescom Opening Night Live 2025 pela Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la e ARCH. Meu coração otaku simplesmente não tá sabendo lidar.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.