Sekiro: No Defeat – O lobo virou anime e eu já tô uivando de emoção
Gente… respira comigo: SEKIRO VIROU ANIME! 😭✨ E não é qualquer anime, é Sekiro: No Defeat, anunciado com toda pompa na gamescom Opening...
Gente… respira comigo: SEKIRO VIROU ANIME! E não é qualquer anime, é Sekiro: No Defeat, anunciado com toda pompa na gamescom Opening Night Live 2025 pela Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la e ARCH. Meu coração otaku simplesmente não tá sabendo lidar.
Gente… respira comigo: SEKIRO VIROU ANIME! E não é qualquer anime, é Sekiro: No Defeat, anunciado com toda pompa na gamescom Opening Night Live 2025 pela Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la e ARCH. Meu coração otaku simplesmente não tá sabendo lidar.
Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: