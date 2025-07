Semana insana no Xbox: Tem Robocop, RPG, sapo do mal e comida cyberpunk E aí, tropa gamer do sofá, do controle suado e da biblioteca lotada? O Spider tá na área de novo pra fazer o que ninguém mais faz:... Game Hall|Do R7 13/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí, tropa gamer do sofá, do controle suado e da biblioteca lotada? O Spider tá na área de novo pra fazer o que ninguém mais faz: ler as dezenas de lançamento do Xbox e filtrar os que valem teu tempo, teu espaço no HD e aquela jogatina até 3h da manhã comendo fandangos escondido. A semana de 14 a 18 de julho tá igual buffet de aniversário de primo rico — tem de tudo, desde RPG tático de D&D, até fliperama de tampinha com física zoeira e sapo encantado com crise de identidade.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa semana insana de lançamentos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Sapo Xulé e o Casamento Indesejado é pura nostalgia pixelada com cheiro de infância

O PS5 de Ghost of Yōtei é tão lindo que eu queria ABRAÇAR ele e pedir em casamento

Rematch: “Nem gosto de futebol, mas essa parada me bateu diferente”